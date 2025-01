Ci segnalano i nostri contatti un lungo post, del testo screeneremo solo un estratto, che dovrebbe parlare dell’antica carovana del 19mo secolo e del passaggio dai carri trainati da cavalli alle prime automobili e della loro arte.

C’è un solo problema: nonostante le lodi nei commenti rivolte agli artigiani per aver creato questa grande opera d’arte, la stessa è un prodotto dell’intelligenza artificiale.

Per essere precisi un tentativo di ricreare (con un certo successo) il Diabolico Coupè, mezzo della serie animata vintage Wacky Races, La corsa più pazza del mondo, di Hanna e Barbera del 1968.

Questa antica carovana del 19mo secolo è un mezzo delle Wacky Races, ricreato con AI

“Ed ora Signore e Signori vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wacky Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wacky Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la Sei Cilindri di Peter Perfect. Rufus Roughcut lo segue con la sua Spaccatutto. In terza posizione troviamo l’Armata Speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il supergenio delle piste: Pat Pending, sulla sua Multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pitstop, l’affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la Macigno Mobile dei fratelli Slag, Rock e Gravel. Quindi il Diabolico Coupé di Big Gruesome. Alle sue spalle, concentratissimo, Red Max. In penultima posizione, l’Insetto Scoppiettante di Luke e Blubber. E all’ultimo posto, sulla vettura 00, Dick Dastardly, pilota dall’astuzia proverbiale. Suo compagno di corse il fedele Muttley, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma, attenzione: lo starter dà il VIA! Ma… che succede! I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l’avventura del Wacky Races!”

Questa è la narrazione che anticipava l’inizio di ogni puntata della serie animata, una scanzonata corsa tra bizzarri veicoli guidati da personaggi ancora più bizzarri.

Pensando alle Wacky Races solitamente però la mente corre a due personaggi che hanno potuto usufruire di due spin off diventando quindi personaggi noti a priori, ovvero l’astuto Dick Dastardly e la Divina Penelope Pitstop.

Il primo, protagonista di Dastardly e Muttley e le macchine volanti, aviatore prestato alle corse automobilistiche sleale e scorretto (i “trucchi al limite del regolamento” erano plateali scorrettezze…) che durante la prima guerra mondiale inseguiva col fido (non troppo) cane Muttley il piccione Yankee-Doodle per derubarlo dei dispacci militari destinati all’esercito alleato. La seconda, protagonista di Le avventure di Penelope Pitstop, una giovane e bella ereditiera orfana protetta da Clyde e la Banda del Formicaio, gangster gentili e dal cuor d’oro, che in ogni episodio viene minacciata e rapita da Artiglio Incappucciato, segretamente il suo tutore legale pronto a mettere le mani sulle sue ricchezze se la fanciulla morisse o fosse dichiarata dispersa.



Questi quindi sono i personaggi più noti, ma anche altri personaggio hanno colto l’immaginazione del pubblico, come Big Gruesome e Little Gruesome, un vampiro di bassa statura ed un omone grande e grosso alla guida dei Diabolico Coupè una villa dall’atmosfera gotica piazzata su quattro ruote a mo’ di camper e sospinta occasionalmente da un drago che vi dimora.

Nel 2013 Peugeot commissionò uno spot ibrido in CGI con attori in cui un autista della nuova Peugeot 208 si ritrovava, suo malgrado, a partecipare alle Wacky Races sconfiggendo tutti i partecipanti grazie all’affidabilità del suo veicolo per poi fermarsi a soccorrere Penelope Pitstop, unica partecipante a non essere stata sconfittta in un duello 1:1 durante lo spot ma col “Vezzoso Coupé” in panne a bordo strada evitando che Muttley si infilasse in macchina per scroccare un passaggio.

In questo spot appaiono versioni in CGI di tutti i mezzi, tra cui il Diabolico Coupé che in questa versione in AI è semplicemente più grande ed elaborato, ma non privo dei tratti irregolari tipici dell’AI

Grazie agli strumenti di esame possiamo anche capire quale soluzione ha creato questa immagine: Firefly, la AI di Adobe.

Conclusione

La “foto della carovana del 19mo secolo” è una ricostruzione con l’AI di Adobe del “Diabolico Coupé”, mezzo immaginario apparso nella serie animata “Wacky Races”, reimmaginato più volte con CGI ed ora con AI.

Ricostruzione ben riuscita nonostante i difetti ancora perduranti della AI: ci sono utenti che vi credono.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.