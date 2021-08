No, questo spezzone video non mostra che Biden dorme in mondovisione

Biden dorme in mondovisione è lo spezzone video più cliccato in giro per la rete.

Ma, come ci mostra anche solo una cursoria analisi dei colleghi di Reuters, è il solito caso di taglia e cuci, uno spezzone video tagliato e mandato in loop, spesso con commenti audio e musichine salaci.

Non a caso, la fonte principale, ovvero “The Post Millennial”, viene segnalata da Twitter come un contenuto manipolato

WATCH: Joe Biden appears to doze off in the middle of a meeting with Israeli Prime Minister Naftali Bennett pic.twitter.com/2778gJGZI2

La manipolazione è evidente nella selezione di pochi secondi di Biden con gli occhi aperti e la testa abbassata rispetto ad un video molto più ampio.

Selezione alla quale segue Biden che dopo aver udito le affermazioni del Primo Ministro Israeliano Naftali immediatamente risponde.

Certo, con uno sfoggio tipicamente politico di falsa modestia, ma che esclude che si sia addormentato, in quanto la risposta è pertinente alle affermazioni dette.

Non appena Naftali infatti smette di parlare degli USA, Biden replica

La falsa modestia e l’affettazione ricordiamo, non sono una colpa ma una tattica.

Dichiarare che Biden in quell’intervista dormiva, alla luce del video che mostra il dialogo esteso, è invece una fake news

The “Biden asleep” video is now being reported by #Iran‘s state broadcaster. The footage they’ve shared is clearly snipped to show a few seconds where Biden’s dropped his head in conversation with Israeli PM Bennett.

The vid below includes a longer version of the snipped scene. pic.twitter.com/2TQN1TFeWQ

— Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021