Si chiama “slop”: è l’uso, come per lo “striscione ricordiamo gli ostaggi” pubblicato su X, di creare contenuti cheap, a basso costo creati dall’AI ma ad elevato impatto emotivo.

In questo caso un presunto striscione esibito durante la partita Italia-Israele.

Ma analizziamo gli elementi a nostra disposizione.

Lo “striscione ricordiamo gli ostaggi” ad Italia-Isreale è generato con AI

La partita Israele-Italia si è tenuta allo stadio Bluenergy di Udine, detto anche Stadio Friuli, del quale è stata pubblicata una foto ed esso appare difforme sia nell’aspetto delle tribune che nel contenuto.

Inoltre noterete come nella foto elaborata il testo degli spazi promozionali appaia fortemente distorto: le AI non sono in grado al momento di distinguere tra caratteri di testo e segni grafici.

Gli stessi calciatori appaiono distorti: per quanto la creazione di una immagine con figure umane ridotte renda difficile l’esame, il tool Maybe’s AI Detector di Huggingface riporta infatti il contenuto come probabilmente AI.

Tutto questo ci dà la certezza che si tratti di slop, contenuto con AI a basso costo usato per attirare likes.

