La presunta foto di Shakira a 48 anni non è reale (in buona parte)

Ci segnalano i nostri contatti una presunta foto di Shakira a 48 anni. Il ritocco c’è, ma non si vede, del resto Shakira è e resta un’ottima cantante con una eccellente presenza fisica.

Il segreto della foto però è evidente: sembra un assemblaggio di diverse immagini, tipico delle elaborazioni vecchio stile con un piccolo impercettibile aiuto dell’AI.

Si tratta di un “faceswap”: una immagine generata con AI viene munita del viso della celebrità di turno contribuendo a confondere le acque. La condivisione in Italiano proviene a sua volta da un portale spagnolo, che però porta ad un link non più raggiungibile, segnale di una pagina virale rimossa in quanto sopravvissuta alla sua utilità.

La foto ha tratti in comune sia con le foto generate con AI che coi “faceswap” vecchia maniera: ad esempio il viso della cantante è di un pallore innaturale, con le luci sbalestrate rispetto al resto dell’immagine.

I capelli sono fusi alla spalla a mo’ di peluria, e copare la tipica “mano da AI” sovrapposta ad un viso reale ma discromico rispetto al resto del corpo. Per quanto attiene le gambe, i piedi della cantante sembrano invece sospesi nel vuoto.

Tutto questo viene corroborato dalle indagini forensi di F.ID, che confermano l’esistenza di una foto alterata

Come è possibile vedere da una analisi dei livelli di compressione dell’immagine, resa comunque malagevole e “più benigna” del dovuto dal fatto che la foto è stata ricompressa da Facebook in sede di caricamento.

È possibile comunque vedere che la figura della cantante “spicca” sul fondo, generando l’idea di un viso montato su un corpo generato in tutto o in parte con AI e infine montato su uno sfondo.

Conclusione

La foto di Shakira a 48 anni in lingerie non esiste in alcuna raccolta ufficiale e presenta tutti i tratti di una manipolazione digitale.

