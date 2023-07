Come abbiamo visto in passato, il calo di trazione delle bufale novax ha creato un vuoto riempito da tutte le pseudoscienze del passato che ritornano. Negazionismo climatico, scie chimiche e HAARP, tutto sembra avere un revival.

Anche la medicina alternativa. Anche una nostra vecchia conoscenza, la “Poltrona Magnetica di Ighina”

In diretta dagli anni ’90 e dai primi anni del 2000, quando Internet era ancora per pochi.

La Poltrona Magnetica di Ighina e il ritorno delle pseudoscienze

Ighina, eccentrico e brillante personaggio, basava le sue invenzioni su una teoria che non fu mai dimostrata. La teoria secondo cui al centro del Sole stesso vi fosse un “cuore magnetico e pulsante” che batte allo stesso ritmo del cuore umano, creatore di un presunto “atomo magnetico”.

Secondo la teoria di Ighina il Sole invia cariche magnetiche a spirale sulla Terra, dalla carica positiva, e la Terra le rimanda indietro a quel ritmo pulsante con carica negativa.

Chi comprende e imbriglia quell’energia diventa sostanzialmente onnipotente: tale energia, descritta in un libro intitolato “La scoperta dell’atomo Magnetico”, dovrebbe controllare l’intero creato e il genere umano stesso.

Puoi quindi modificare il clima (sì, come con le scie chimiche) “plasmando” tale flusso a tuo piacimento. Con la “Poltrona Magnetica” puoi curare ogni malattia modulando l’atomo magnetico nel corpo e regolando le energie dell’organismo.

Va detto che Ighina nella sua vita non brevettò mai niente e non si approfittò in alcun modo del seguito legato alle sue teorie, che è molto di più di quanto possiamo dire di moderni seguaci delle pseudoscienze.

Il che non comporta che dopo la morte le sue teorie siano a rischio di essere usate per “riempire” il vuoto delle pseudoscienze tracimando nel complottismo.

Ad oggi va ricordato che a parte testimonianze di chi giura di aver visto le sorprendenti macchine basate sull’atomo magnetico funzionare nessuno ha mai dimostrato l’esistenza dello stesso.

