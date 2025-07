Ci segnalano i nostri contatti una notizia che parlerebbe della corsia di sorpasso vietata e trasformata in corsia di emergenza, pubblicata da un circuito di notizie che abbiamo visto più volte.

Alcune delle fake news pubblicate sono semplicemente acchiappalike, come il presunto “obbligo di stufa in macchina”. Altre, come l’obbligo di andare a 137 orari fissi in autostrada, il permesso di sorpassare invadendo la corsia opposta e l’abolizione del reato di omissione di soccorso con obbligo di lasciare i feriti al loro destino sono decisamente pericolose.

Esattamente come questa fake news.

La (pericolosa) bufala della corsia di sorpasso vietata e trasformata in corsia di emergenza

L’articolo segue la falsariga del SEO Stuffing che abbiamo visto più volte: le parole chiave virali vengono ripetute in un testo volutamente ripetitivo e lungo per sembrare di pregio e degno di essere viralizzato e comparire nei motori di ricerca.

Testo che comprende informazioni del tutto false come

“Ti è stato detto, tanti anni fa quando hai preso la patente – o di recente, se sei un neopatentato – che per sorpassare un veicolo devi attenerti a regole precise e una in particolare, poi, si riferisce alla presenza di una corsia dedicata, quella di sorpasso, per definizione. Eppure, ora questo te lo devi dimenticare: non esiste più, questa corsia viene di fatto abolita, vietata, e dunque non puoi sorpassare”

e

“È stata vietata la corsia di sorpasso. Sì, esatto, è tutto vero. Da oggi deve rimanere libera per le emergenze: rimaniamo tutti in fila, e non puoi opporti in alcun modo.”

Solo dopo aver scorso tutto il lungo e avvitato muro di testo, scansando interi paragrafi dedicati a “obbedire agli obblighi” e stare al mondo, che scopriamo che “Nell’Indiana, infatti, viene considerato illegale sorpassare un cavallo. Sì, esatto, avete capito bene: se ci sono dei cavalli in giro, non potete sorpassarli, e dunque la corsia teoricamente di sorpasso viene considerata abolita.”

La solita bufala basata sul “non è vero ma è come se lo fosse”, ma spoiler è una doppia bufala.

Ma in Indiana che succede davvero?

In Indiana un cavallo o un carretto trainato da cavalli è considerato un mezzo lento, e sottoposto ad un limite di velocità massima di 16 km orari con obbligo di esposizione (per i carretti) di apposito segnale per veicoli lenti.

E nel caso una corsia sia occupata da un veicolo danneggiato o coi lampeggianti accesi, bisogna spostarsi di corsia o rallentare.

Quindi è possibile sorpassare un carretto sapendo però che

Lo scenario del “carretto in autostrada” descritto da Motorzoom non esiste in quanto un veicolo dalla velocità massima di 16 Km orari non ci finirà mai sorpassare richiede una serie di cautele per evitare, ad esempio, di spaventare il cavallo

I rischi della manovra

Ipotizzate un neopatentato legga l’articolo senza arrivare in fondo (è volutamente lungo e convolto) e decida che “Salvini ha vietato i sorpassi”.

Ora mandate questo neopatentato in superstrada o autostrada convincendolo che non potrà mai cambiare corsia. Letteralmente ad ogni rampa di ingresso o sorpasso si favoriranno atteggiamenti che possono aumentare gli incidenti.

E questo non è bene.

