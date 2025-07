Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla dell’abolizione dell’omissione di soccorso, anzi del divieto di soccorrere, anzi di sanzioni da pagare salatissime per chi soccorre un ferito.

Si tratta non solo di una bufala, ma di una fake news assai pericolosa.

Se qualcuno credesse a questa fake news infatti metterebbe evidentemente in pericolo se stesso e tutti gli altri automobilisti, esponendo se stesso al rischio del grave reato di omissione di soccorso e, ovviamente, diversi feriti a rischio di morte.

La (pericolosissima) bufala dell’abolizione dell’omissione di soccorso e del divieto di soccorrere

L’articolo segue la falsariga del SEO Stuffing: parole chiave cliccabili e viralizzabili gettate a caso in un testo di forte prolissità, volutamente allungato in modo da sembrare un contenuto premium di pregio e degno di essere viralizzato.

In questo caso aggiungendo la tematica degli “assurdi divieti nel codice della strada”, filone assai caro al circuito di portali cui fa capo il portale indicato tra obblighi improbabili e sanzioni inventate.

Per non “allungare anche noi il brodo” vi spoileriamo il finale: l’articolo fa una decisa inversione ad U passando dal dichiarare che

“se vedi dei feriti in strada, non devi intervenire, altrimenti rischi una multa pazzesca, capace di ‘sventrarti’ economicamente parlando, e non solo”

a dichiarare che

“a Verona, dove un 37enne ha rapinato un uomo che si è avvicinato a quella che sembrava la scena di un incidente e un ferito in terra. Il quale però, una volta vista la preda, lo ha derubato. Dunque, è questo il caso: non aiutare chi ‘finge’ di aver subito un incidente, o la multa sarà enorme, ovvero sarà il furto che subirai dal falso investito.”

Col solito giochino già visto in fake news dello stesso circuito del “Non è una multa ma è come se lo fosse perché significa perdere soldi”, usato ad esempio per inventare un “obbligo di stufa accesa in macchina” riassumibile con “Eh ma il climatizzatore è come se fosse una stufa perché fa caldo e freddo” e “Eh, ma se il climatizzatore è rotto e non lo sapevi quando lo scopri devi pagare soldi per ripararlo che è come se fosse una multa”.

Perché la bufala è pericolosa

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro: questo è il dispositivo dell’art. 593 del Codice Penale.

Prescrizione che si estende a chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità e comporta il raddoppio della sanzione se dalla mancata osservazione del precetto deriva la morte e aggravante fino a un terzo in caso ne derivino lesioni.

Ovviamente non si tratta di un “obbligo di eroismo”: avvisare celermente le autorità quando non si è in grado o capaci di prestare idoneo soccorso è condotta sufficiente, e non si chiede certo al soccorritore di “improvvisarsi medico” ma di attivarsi perché il ferito possa essere mantenuto al sicuro e celermente soccorso.

Capirete che prestando attenzione al testo che vi viene esposto, e fermandovi prima della “autosmentita” contenuta solo nel finale potreste essere indotti a pensare che non solo soccorrere un ferito non sia necessario, ma ci siano “sanzioni per chi lo fa”, abbandonando quindi una persona in difficoltà al suo destino.

E, se proprio vogliate agire in modo egoista, esporvi a sanzioni che nel peggiore dei casi potrebbero raggiungere i due anni di reclusione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.