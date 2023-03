La foto del pane buttato in Italia non è scattata in Italia

Ci segnalano i nostri contatti una foto del pane buttato in Italia, con la didascalia “Ecco la mentalità in Italia: meglio buttare che aiutare a chi ha di bisogno“

La foto trasmette un contenuto mistificato e falsificato che rischia di mettere in ombra il vero e serio problema dello spreco alimentare.

Si tratta infatti di uno scatto del 2016, che ritrae un cassonetto di fronte alla panetteria di lusso Cathy Goedert in Lussemburgo.

Lo scatto risale al 2016, quando alla rivista Luxembourg Times pervenì lo scatto, preso dai social, di un cassonetto della nota panetteria pieno di pane.

Ai microfoni della testata la rappresentante della panetteria precisò che si trattava purtroppo di “cibo da vetrina”, pane esposto in vetrina sino al deterioramento e che per le stringenti norme relative alla sicurezza alimentare in Lussemburgo non poteva essere rivenduto, chiedendo provvedimenti per consentire il riciclo e la distribuzione del cibo prossimo alla scadenza.

Il che è, effettivamente, un enorme problema.

Abbiamo avuto modo di parlare del fatto che in Giappone, ad esempio, il “cibo da vetrina” è da tempo immemore stato sostituito con repliche in cera e plastica che possono riempire le vetrine, assolvere allo stesso scopo e, ove deteriorate durante le operazioni di pulizia e per il fisiologico ingiallimento delle plastiche, gettati via senza consumare cibo.

Ci sono delle linee guida per combattere gli sprechi alimentari e associazioni meritevoli che si occupano di recuperare il cibo in scadenza per la distribuzione presso bisognosi ed indigenti, ma tutto questo richiede uno sforzo ed una mobilitazione collettiva.

Conclusione

La foto del pane buttato in Italia non è scattata in Italia. Si tratta della foto di una panetteria del Lussemburgo, che non dovrebbe rimuovere attenzione dal tema dello spreco alimentare.

