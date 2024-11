La capretta sull’aereo in volo da Lamezia a Torino è un prodotto dell’AI: e se siete caduti nell’ennesimo caso di slop su TikTok, ormai non sappiamo più che altro dirvi.

Dicesi slop, ricordiamo, un caso di contenuto creato facilmente con AI, oppure scaricato da una delle tante pagine che ormai offrono simili contenuti, modificato “in breve” e sbattuto sui social tra disinformati, troll e boccaloni per avere un gran numero di facili condivisioni.

Ovviamente non esiste nessuna capretta che passeggia sulle ali di un aereo, se non come produzione in AI.

La capretta sull’aereo in volo da Lamezia a Torino è un prodotto dell’AI

La prima apparizione del breve video è sul profilo TikTok Shadecore, ricco di immagini inquietanti e buffe create con l’Intelligenza artificiale e che nella sua indicazione profilo sembra offrirsi di “Creare video virali con un prompt”, l’indicazione fornita alle AI.

La capretta è in ottima compagnia: appare tra mostri delle grotte, creature inquietanti che si muovono sullo stesso aereo (il cosiddeto “asset”, ovvero elemento scenografico riciclato), figure titaniche ed altri mostri e mostriciattoli generati dall’intelligenza artificiale.

Il video della capretta è semplicemente stato scaricato e ricaricato ambientandolo in Italia, per un po’ di viralità aggiunta, e senza riconoscere all’autore originale i “crediti” per la sua opera.

