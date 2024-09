Ci segnalano i nostri contatti l‘ennesimo video su TikTok, relativo questa volta ad una “bomba ecologica sul lago di Garda”. La struttura la conoscete: immagini con sfondo nero e testi bianchi, proclami di grandi allarmi, musica emotiva e spaventosa per invogliare alla condivisione.

In realtà la notizia da cui è preso il TikTok è di Marzo del 2023, ed è relativa alle tubature risalenti agli anni ’80.

La “bomba ecologica sul lago di Garda” è una notizia vecchia

Sistemare delle tubature al di sotto di una imponente massa d’acqua non è facile come svuotare una vasca da bagno e mettere mani ad un tubo. Già a Maggio 2023 sono cominciati dei lavori per “incamiciare”, quindi ricoprire i tratti interessati, scoprendo agglomerati batterici in grado di aggredire i metalli accelerandone il deterioramento.

I lavori sono tutt’ora in corso e non sono semplici: basti pensare che è indispensabile l’apporto di operatori umani, ma le profondità nelle quali devono immergersi sono sufficienti a causarne la morte per embolia se questi non prendono tutte le precauzioni del caso.

Il sistema attuale in corso di revisione e manodopera è comunque basato su un sistema di ridondanza: non visto nella foto c’è un secondo tubo che in caso di anomalie è pronto a prendere in carico i reflui.

C’è un problema da risolvere? Certo. Lo si sta risolvendo? Anche.

Ha senso pubblicare articoli del 2023 due giorni fa facendo finta che spetti ad altri verificarne l’attualità? Affatto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.