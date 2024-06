Ci segnalano i nostri contatti un video con Trump schiaffeggiato sulla nuca, pubblicato sul social X. Il contenuto è digitalmente modificato, almeno nella presenza del soggetto schiaffeggiatore.

Il soggetto manca del tutto nel video originale pubblicato da CBS nel 2016.

Il video di Trump schiaffeggiato sulla nuca è alterato digitalmente

Nel video originale Trump si avvede della presenza di un individuo che per protesta cerca di salire sul palco di un suo discorso a Vandalia, in Ohio, restando fuori dall’inquadratura.

Trump si volta di scatto col viso rabbioso, dichiarando poi secondo la CBS di essere stato “pronto” a confrontarsi direttamente col protestante, ma di aver preferito mandare gli uomini della sicurezza per non creare “disturbo”.

L’individuo è stato infatti fermato prima di salire sul palco, non necessitando la prova muscolare del Tycoon comunque incline a difendere la sua immagine di uomo rude e forte.

Nel 2024 il video è riapparso aggiungendo digitalmente la figura dello “schiaffeggiatore”, montata in modo che Trump sembri accusare il colpo e guardare nella sua direzione.

La storia viene diffusa con diverse didascalie: una di queste si tinge della “bufala del Giustiziere” e vuole il soggetto un “Curdo di cittadinanza Americana” accorso per vendicare l’onore di “una donna iraniana con indosso un abito tradizionale curdo” derisa dal Tycoon nel discorso.

Evento che, come lo schiaffo, non è mai accaduto.

Conclusione

Il video di Trump schiaffeggiato sulla nuca è alterato digitalmente per inserire un “vendicatore Curdo” che percuote il magnate per aver deriso l’onore di una donna curda in abiti tradizionali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.