Costruito il primo T1000 funzionante in LEGO: tutti coloro che ormai si apprestano ad una certa età ricorderanno il T-1000, implacabile avversario del T-800 (interpretato da Arnold Schwarzenegger) in grado di mutare forma e passare dallo stato solido a quello liquido per sfuggire ad ogni trappola e sorprendere il suo nemico.

Non saranno sollevati dallo scoprire che qualcuno ha costruito un T1000 funzionante, sia pure dalle fattezze di una “minifig”, un “omino di LEGO”.

Costruito il primo T1000 funzionante in LEGO: dallo stato solido a liquido

Esattamente come come il Terminator 1000 televisivo, il prototipo costruito dall’Università Cinese di Hong Kong è in grado di passare dallo stato solido (un cubetto, o una figurina di LEGO) allo stato liquido, strisciare attraverso le sbarre di una piccola cella o (in una simulazione al computer) in uno stomaco umano per avvolgersi intorno ad una pastiglia velenosa o un corpo estraneo e portare via l’oggetto prima che possa causare danno.

Il segreto è l’induzione elettromagnetica: il robottino MPTM contiene particelle magnetiche sospese nel Gallio, un metallo noto per il suo basso punto di fusione.

L’induzione elettromagnetica sia lo riscalda abbastanza per “fonderlo” che per “pilotare” le particelle magnetiche in sospensione, consentendogli di emulare le gesta del suo alter ego immaginario e prodursi in una vera e propria fuga da una cella.

Ma come visto, un T1000 funzionante in Gallio potrà essere di ausilio nella medicina, potendo essere pilotato all’interno del corpo umano.

Dopo i muscoli di grafene per robot di nuova generazione un nuovo prodigio della tecnologia servirà ad aiutare il genere umano e far ammattire i complottisti.

