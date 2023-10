Il trapano è uno strumento che ha molte forme e incarnazioni. Esiste grossomodo da quando esiste il genere umano, ma alcune delle sue incarnazioni moderne in realtà derivano da intuizioni del 500 avanti Cristo.

Proviamo quindi a inerpicarci nella storia dei trapani.

Chi ha inventato il trapano? Storia di uno strumento onnipresente

Il primo trapano della storia era un trapanetto stile Dremel dei Flinstones. E non stiamo scherzando: tutti conoscerete la storia dei primi ninnoli e delle prime armi degli uomini primitivi, spesso denti e pietruzze scheggiati e perforati per legarli ad una cordicella o assicurarli a rudimentali frecce e strumenti di lavoro.

In tutto il mondo compaiono ninnoli di conchiglie, pietruzze e denti animali traforati. In tutto il mondo i nostri antenati scoprono che facendo girare un bastoncino appuntito, con l’aiuto dei primi agenti abrasivi della storia (sabbia ad esempio) e una cordicella per impugnatura si ottiene un rudimentale ma efficace trapanetto.

Parliamo ancora di un oggetto scomodo: richiedeva entrambe le mani per essere girato e quindi la bocca per essere tenuto fermo: nell’8000 avanti Cristo compare il trapano ad arco, dove la cordicella viene sorretta da un piccolo arco e diviene quindi possibile avere una mano libera per esercitare pressione, perfezionato ulteriormente a Roma incastrando i due bastoncini, creando il moderno trapano ad arco.

Nel 500 a.C. compare in Cina il primo trapano a percussione, con una serie di leve che consentivano aggiungendo il moto percussivo al trapano di perforare la roccia.

Dal trapano a percussione “manuale” al trapano a percussione moderno, la differenza è data dai brevetti Fein e Black&Decker, che ci danno il trapano a percussione moderno. Impugnatura a grilletto, motore elettrico, punte intercambiabili, trasportabile.

