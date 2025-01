Chi è il bambino della cioccolata Kinder? Farneti contro Egger: una cioccolata per due (ma uno solo confermato da Ferrero)

Un giallo affolla le bacheche dei social e le nostre richieste da novembre 2024, mese in cui è scoppiato il mistero del bambino della cioccolata Kinder. Mistero pari solo a quello del “cantante della sigla storica di Lamù”, parzialmente risolto solo inseguendo la canzone fino in America.

Ma per la cioccolata Kinder non c’è scampo. Almeno dalla sostituzione dello storico Gunter Euringer, cameraman tedesco volto della compagnia fino al 2005, scelto praticamente per caso e per avventura e rimasto nel mondo dello spettacolo dall’altra parte della telecamera, anche con apprezzabile profitto.

Dal 2005 Ferrero cerca un volto nuovo più “aggiornato” al canone estetico millennial e lontano dai colletti anni ’70 e dall’eterno sorriso da ritoccare periodicamente di un Euringer ormai non più esistente, e qui parte lo scontro

Chi è il bambino della cioccolata Kinder? Farneti contro Egger: una cioccolata per due

Alessandro Egger di Belgrado, tornato recentemente agli allori della fama grazie al reality La Talpa, annucia di essere il successore di Euringer, il “secondo bambino” ritratto con una felpa, e di aver scattatto la nuova foto a 13 anni, per poi diventare modello e attore di serie adolescenziali per Disney Channel.

Stimolando però a farsi avanti Alessandro Farneti, bolognese.

«Sono sempre stato riservato e anche per i vincoli contrattuali con la Ferrero ho dovuto mantenere un basso profilo. Ora, però, posso dire la mia» commenta Matteo, che oggi denuncia la faccenda per non apparire «disonesto agli occhi dei miei datori di lavoro», portando dalla sua un contratto di immagine di 15 anni con Ferrero, foto, documenti e accuse ad Egger.

Accuse confermate da un comunicato di Ferrero

«Possiamo confermare che il volto del bambino rappresentato sulle confezioni di Kinder Cioccolato dal 2004 al 2019 è stato quello di Matteo Farneti»

E quindi ora possiamo dare un nome al bambino Kinder. Almeno al secondo di una dinastia.

