Bancomat vietato senza Supergreenpass: ma è solo propaganda politica

Ci segnalano i nostri contatti degli adesivi apparsi sui bancomat, con varie declinazioni di “Bancomat vietato senza Supergreenpass”.

Arriviamo subito al fact checking in breve.

I bancomat saranno sempre utilizzabili, anche senza Green Pass, la notizia proposta è una provocazione usata come “gancio” e il QR Code porta al sito di Casapound, rendendo il messaggio virale un semplice caso di “guerrilla marketing”.

Laddove per “guerrilla marketing” si intende una campagna promozionale aggressiva e diffusa sul territorio.

«La nostra è un’azione provocatoria per protestare contro l’obbligo di Green pass per accedere anche a servizi come banche e poste – si legge in un lancio social – ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario. Lo scopo è solo quello di costringere, con la minaccia e il ricatto, la popolazione a vaccinarsi per poter usufruire di servizi necessari. Il copione è sempre lo stesso: additare come criminale chi non si vaccina, nonostante non violi alcuna legge. Draghi, Sileri e chi vorrebbe rendere la vita difficile a chi non cede al ricatto, sappiano che esistono italiani che non si sono arresi e non si arrenderanno ora»