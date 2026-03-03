Ci segnalano i nostri contatti un video pubblicato su X, ripubblicato da un account “spunta blu” che dovrebbe mostrare una Tel Aviv come non l’avete mai vista, ovvero subissata da missili che distruggono ogni edificio.

Il video, generato con AI, fa parte di quel becero feticismo dell’orrore che abbiamo visto in più esemplari (qui, qui, qui e qui ad esempio) che porta utenti senza scrupoli ad usare l’intelligenza artificiale per creare scene di guerra e violenza “più vere del vero”, più violente scioccanti e brutali dell’orrore già in atto in Medio Oriente allo scopo di eccitare sentimenti di caccia al click.

Questo video di Tel Aviv come non l’avete mai vista è creato con AI

La fonte originale è infatti un account Instagram dedito alla creazione di contenuti AI che fornisce il “prompt”, ovvero le dettagliate istruzioni date allo strumento di generazione per creare il video, chiudendo la narrazione col disclaimer che si tratta di contenuti creati con AI.

Disclaimer saltato nella versione divulgata su X dalle “spunte blu”, che quindi viene presentata come un evento reale allo scopo di suscitare viralità ad un uditorio desensibilizzato rispetto agli eventi reali.

Anzi, nell’ultimo passaggio il “terzo condivisore” aggiunge che, a suo dire, sarebbe un video del tutto reale, ma non reperibile su Internet perché “In Isreaele chi diffonde video è passibile di morte”.

Anche con questa scusa, le evidenti distorsioni dovute alla AI, come le automobili che sembrano macchie confuse e la presenza della confessione esplicita del vero autore non si giustificano.

