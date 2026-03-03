Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe mostrare una foto dell’Ayatollah Khamenei sotto le macerie.

Abbiamo già visto anche recentemente il problema delle “spunte blu”, account che hanno smesso da tempo di essere garanzia di autenticità per essere solo garanzia di poter acquisire l’illusione della stessa mediante canone mensile e insieme allo stesso il problema delle “testimonianze virali dall’Iran” ricostruite o create con AI perché ormai siamo desensibilizzati all’orrore reale.

La presunta immagine dell’Ayatollah Khamenei sotto le macerie fa parte di queste ultime: è un falso creato con AI.

Questa foto dell’Ayatollah Khamenei sotto le macerie è generata con l’AI

Il meccanismo è lo stesso che abbiamo visto altre volte: la foto viene artificialmente sgranata per sembrare un reperto a bassa risoluzione e dare l’illusione della foto catturata con mezzi di fortuna da una zona di guerra, ma anche limitare le analisi.

Questo non toglie che la foto presenta tutta la panoplia di errori tipici: ombre distorte, oggetti che galleggiano a mezz’aria come in una “stanza degli spettri” in un Luna Park e mani-artiglio distorte.

Dettagli confermati dai colleghi fact checker di Lead Stories, che hanno confermato Google AI come strumento usato.

Ovviamente chi divulga la foto non è una autorità Iraniana, ma una pletora di “spunte blu”.

