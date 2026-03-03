Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe raffigurare la Segretaria di Stato per gli affari interni Inglese che offre un minuto di silenzio all’Ayatollah Khamenei. Il post, diffuso da una “spunta blu” sedicente patriota, capitalizza sulle origini Pakistane di Shabana Mahmood.

Si tratta di una combinazione di due elementi di chiara bufala.

Il concetto di “spunta blu”, oggetto di sanzioni dall’Unione Europea contestate da Elon Musk e dall’Amministrazione USA in quanto ormai da tempo non garantisce più veridicità delle informazioni ma semplice “compravendita di credibilità” e la teoria del complotto del c.d. “doppio binario”, che vuole i cittadini britannici di seconda e terza generazione o lo straniero “favoriti” dai governi rispetto ai “patrioti bianchi” che esigerebbero invece trattamento di favore in quanto “autoctoni”.

La notizia è quindi una chiara bufala “da spunta blu” basata su una foto decontestualizzata.

No, questa foto non raffigura la Segretaria di Stato per gli affari interni Inglese che offre un minuto di silenzio all’Ayatollah Khamenei

Ironicamente la foto di Shabana Mahmood è uno scatto del 30 settembre 2024, relativo ai moti di Southport.

Ironicamente perché, come sappiamo, a Southport si tene una vera e propria serie di sommosse e violenze a sfondo xenofobo causate proprio dalla diffusione a mezzo social di “bufale del doppio binario” dove un tragico caso di accoltellamento fu accostato all’immigrazione illegale ed a sentimenti antislamici per scatenare cacce all’uomo.

Nel corso delle sommosse esponenti dell’estrema destra xenofoba si dedicarono ad aggressioni a presunti “bersagli islamici” e vandalismo ai danni delle auto della polizia: la segretaria Mahmood si recò alla moschea di Southport per pregare per le vittime e discutere coi fedeli locali degli eventi.

La foto usata per inscenare il presunto minuto di silenzio fa parte di un breve video nel quale si mostra la Segretaria di Stato parlare con l’Imam di Southport confermando come a causa delle violenze dell’estrema destra locale lo stesso “temesse per la propria vita”.

Non vi è stato dunque alcun minuto di silenzio per Khamenei.

