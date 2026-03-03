Il video del Burj Khalifa in fiamme dopo un attacco con 1800 missili è creato con AI

Il video del Burj Khalifa in fiamme dopo un attacco con 1800 missili è creato con AI: parte di una intera salva di “video scioccanti” creati per capitalizzare in viralità sul conflitto in Iran.

Abbiamo già visto video di improbabili scontri aerei, di paesaggi infernali con cieli rossi e fiamme sproporzionate e persino una immagine dell’Ayatollah estratto dalle macerie.

Anche questo video è creato con AI.

Il video dei Burj Khalifa in fiamme dopo un attacco con 1800 missili è creato con AI

Anche in questo caso si prende un fondo di verità poco viralizzabile per ricrearlo in stile più adatto alla viralità ed al tifo da stadio: il primo Marzo, durante l’enorme instabilità creata in Medioriente dal conflitto in corso, è stato avvistato del fumo provenire dall’area del Burj Khalifa, che però non risulta danneggiato dagli attacchi.

Un account “spunta blu satirico” ha però deciso di capitalizzare sulla vicenda diffondendo un video secondo cui 1800 missili avrebbero distrutto l’edificio.

A parte il numero incalcolabile di missili, il video presenta un fumo anomalo e con visibili discromie: una analisi nel dettaglio rivela che è stato creato con Sora, sistema di generazione video con AI prediletto da molti “creativi delle bufale” in quanto consente di creare brevi video nei pacchetti di prova e con ottimi risultati.

Si tratta quindi dell’ennesimo tentativo con AI di capitalizzare sull’instabilità nella regione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

