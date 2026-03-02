Arma 3, War Thunder, DCS: da sempre i giochi di simulazione militare hanno attratto i ragazzoni troppo “-oni” per giocare coi modellini ma non troppo da rinunciare a sognare di guidare veicoli militari proibiti al civile medio.

E in tempi di AI, i simulatori di guerra sono una alternativa economica per creare video virali a basso costo.

Il filone dei video di aeroplani americani creati con la CG

Poca spesa e massima resa: parliamo di giochi gratuiti o con acquisti in gioco, e quindi scaricando il gioco e acquistando solo gli “asset”, ovvero i modellini virtuali che ti servono, puoi creare scenari di battaglia.

L’abbiamo già visto in passato, quando scene dei vari simulatori venivano usati per mostrare video “della guerra in Ucraina”. Anche qui il linguaggio usato era puerile e infantilizzato come un gioco da bambini: sperticate lodi agli “eroici aviatori che bombardano” e manovre adrenaliniche montate per la gioia di un pubblico che si riscopre di ragazzini.

Alcuni video sono peggiori di altri: se in un video in lingua iberica gli asset sono visibilmente plasticosi e privi di ombre, ecco che gli altri due video mostrano invece una certa coerenza di fondo, ma dettagli che denunciano le loro origini digitali e virtuali, il tutto sommato a colonne sonore da film e videogames che eccitano l’attenzione.

Ma si tratta di una guerra, non un gioco per bambinetti troppo cresciuti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

