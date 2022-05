Pilota russo in fuga da un jet? No, sono immagini di un videogioco

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, i filmati estrapolati da un videogioco e spacciati per immagini del conflitto sono diventati una costante internazionale. Probabilmente ispirati da strafalcioni giornalistici, molti utenti stanno seguendo questa tendenza. È il caso del “pilota russo in fuga da un jet” che, raggiunto dai missili, avrebbe scelto di catapultarsi fuori dal velivolo per mettersi in salvo.

Il post

Del fenomeno videogiochi spacciati per immagini di guerra ci siamo occupati in tanti articoli, per questo parliamo di nuova tendenza. Nel nostro caso, il post arriva da account Facebook internazionali e di questo contenuto si sono già occupati i nostri colleghi di PolitiFact in questo articolo.

Il videogioco Arma 3

Il titolo del post recita: “Il pilota russo fugge dai jet: il SU-25 russo colpito da un missile”. Come nel caso dei “carri armati russi distrutti da un elicottero d’attacco”, il contenuto che oggi analizziamo è nient’altro che un filmato estrapolato dal videogioco Arma 3.

Lo dimostra questo video caricato su YouTube che, appunto, specifica che le immagini arrivano del videogioco di cui sopra.

Quindi?

Il video non mostra un “pilota russo in fuga da un jet”, bensì una sequenza di un videogioco che, nel contesto della guerra in Ucraina, viene spacciata come materiale proveniente dal fronte.

