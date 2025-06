Ci segnalano un post Facebook che riporta le dimissioni del presidente dell’Iran, un vero e proprio “cambio di regime”.

Il documento è un falso, ottenuto “riempiendo” in modo creativo firma e intestazione di un documento diverso.

Ovviamente, parte dello stillicidio di fake news sul tema.

Queste dimissioni del presidente dell’Iran sono un documento falso

Secondo il post fake il Presidente dell’Iran avrebbe affermato “Dopo la guerra lanciata da America e Israele contro l’Iran e la perdita di controllo del Paese, annuncio le mie dimissioni dalla presidenza iraniana”, per poi pubblicare il documento citato.

Ovviamente sono tutti eventi non accaduti: non vi è traccia di comunicazioni ufficiali e, come evidenziato da fact checker locali, le intestazioni e la firma sono prese da un diverso documento, pubblicato a luglio dello scorso anno per la nomina di Mohsen Haji Mirzaei a capo dello staff del presidente dell’Iran.

Il documento è quindi un assemblaggio creato per diffondere una fake news.

Il tema del conflitto è un tema rovente: recentemente abbiamo avuto modo di vedere falsi attacchi missilistici creati con AI, assurde bufale a base di spie legate a missili e aerei abbattuti visitati da cittadini di incerte proporzioni (anche essi creati con AI), e infine una parata di mezzi militari spacciata per parte dell’attacco USA all’Iran.

