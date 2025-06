Ci segnalano i nostri contatti un bizzarro post Facebook per cui ci sono spie del Mossad legate ai razzi iraniani, ed è un mezzo di esecuzione favorito dagli Iraniani.

Non è la prima volta che la disinformazione si serve di immagini create con l’intelligenza artificiale, e non è la prima volta che la fonte è una “spunta blu”, account “certificato” su X (in realtà la spunta blu certifica solo la capacità economica di pagare un canone periodico…) che si dichiara “un giornalista indipendente attivo nel teatro mediorientale”.

L’assurda fake news delle spie del Mossad legate ai razzi iraniani è un prodotto dell’AI

L’immagine è un evidente (e dall’aspetto un po’ ridicolo) prodotto dell’Intelligenza Artificiale. La bandiera Iraniana è distorta, la sedia ha cinque gambe ed il presunto missile è di dimensioni lillipuziane, a stento alto poco più di un uomo di media statura (la “spia” legata nei paraggi).

Per non parlare di pneumatici deformi che appaiono a caso nell’inquadratura, apparentemente sospesi nell’aria senza alcuna ragione di esistere.

Inoltre la solita analisi con SightEngine consente di identificare l’autore dell’immagine: si tratta di un prodotto di Stable Diffusion, modello in grado di creare immagini fotorealistiche a partire da una descrizione.

