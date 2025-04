Ci segnalano i nostri contatti un post X di Crosetto contro il reato di associazione mafiosa in cui il Ministro della Difesa condanna il reato ascritto e difende Dell’Utri.

Si tratta non solo di un post falso, ma della creazione di un account (ora cancellato) di cui abbiamo parlato nel 2023 e che aveva una bizzarra distinzione.

Era un account fake, ma al contrario del reale account del Ministro Crosetto era munito della spunta blu falsamente associata all’autenticità.

Il post X di Crosetto contro il reato di associazione mafiosa è di un account fake (e spunta blu)

L’account reale di Guido Crosetto fino a Maggio del 2023 era infatti privo di ogni segno di spunta.

Lo ottenne proprio a fine maggio del 2023, quando finalmente e dopo aver lamentato la presenza dell’account parodia munito invece di spunta blu e quindi confuso dai lettori per l’account reale ottenne la certificazione come “personalità appartenente ad ente governativo” di cui ancora gode.

L’account @GuidoCrosetto nasce quindi come account senza spunte, diventando da fine maggio 2023 ad oggi un account “spunta grigia”. L’account @GuidoCrosett, ora cancellato, si munì invece presto della cerificazione di “spunta blu” un tempo segnale di un account certificato dalla presenza di documenti ufficiali e dalla gestione Musk in poi segnale che l’utente è in grado di permettersi un canone mensile per fregiarsi di alcuni servizi, come post più lunghi, accesso all’IA di X, Grok e una maggiore diffusione dei contatti.

Già all’epoca la “spunta blu” approfittò del fatto che il Ministro non aveva ritenuto necessario cedere al balzello di Musk per diffondere fake news in suo nome trincerandosi dietro la “parodia”.

L’account è stato rimosso da X, Crosetto ha avuto la spunta “ministeriale” ma le bufale continuano a spargersi.

