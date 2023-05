L’account parodia di Crosetto ha avuto la spunta blu, e voi ricascate nella bufala del servizio militare. E questo dice molto di più di voi e dello stato di Twitter sotto la gestione Elon Musk che di quanto possa dire dell’account parodia. Che in fondo fa quello che ci si aspetta da un account parodia, ovvero prendere in giro persone.

Il problema è che voi che ci avete segnalato la cosa siete caduti due volte nella stessa beffa e che l’account parodia suddetto, come ampiamente anticipato ha avuto la spunta blu prima del Ministro alla Difesa di una nazione.

Cosa che non depone a favore di voi che segnalate, e non depone a favore del buon Elon Musk, che ha creato un ecosistema in cui il prezzo per approfittare della credulità del pubblico sono otto dollari.

La bufala del servizio militare è praticamente (e sì, in questo caso possiamo anche usare l’abusatissimo termine “letteralmente”) la stessa dell’altra volta, con aggiunto un riferimento all’Emilia Romagna.

Errare è umano, perseverare è diabolico.

Cadere due volte nella stessa burla rispondendo con convinzione all’account parodia con l’astuzia della folla che tempestò di telefonate una donna incinta convinti che se avessero minacciato di stupro e violenza sessuale “Rosy Abate la Regina della Mafia” apparsa in una fiction con un numero inventato casualmente corrispondente al vero avrebbero fermato per sempre il crimine organizzato supera il confine dell’umano e nel diabolico arrivando al futile e grottesco.

Vale la considerazione che facemmo all’epoca: affollarsi a minacciare l’account di parodia di un ministro è cosa inutile e grottesca. Minacciare un ministro tracima nel penale, un po’ come chi era convinto di sconfiggere la mafia minacciandone “la regina” di stupro avrebbe di fatto, se avesse avuto ragione, vinto un viaggio di sola andata in un pilone di cemento.

Aggiungendo queste considerazioni al “mondo alla rovescia” in cui un account parodia, ma anche un troll che voglia fingere di essere un giornale può comprarsi la credibilità al costo di una pizza con birra e ottenere seguito, il quadro non è buono.

Conclusione

L’account parodia di Crosetto ha avuto la spunta blu, e voi siete ricascati in una bufala già vista.

