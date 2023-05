Crosetto per il servizio militare, ma era una parodia (con futura spunta blu)

Crosetto per il servizio militare, riporta un tweet. Ma era un account parodia, e anche iscritto al servizio Twitter Blue.

Ovviamente, niente in contrario contro parodia ed umorismo: ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Esistono persone, ed in numero sempre maggiore, incapaci di distinguere un post parodico da quello reale.

E le nuove “spunte blu” di Musk non aiutano affatto, rendendo Twitter un campo minato dove i meno alfabetizzati informaticamente saltano sulle bombe di burle e disinformazione e chi non ha buone intenzioni vi profitta.

Noterete due cose nel buffo e scanzonato post in cui, con accenti sconclusionati, il Crosetto-parodia riesuma la fake news del ritorno della leva obbligatoria promettendo condanne per diserzione a pioggia.

La prima è il “parody” che molti non hanno notato, la seconda il logo “last edited”.

Solo chi è iscritto a Twitter Blue può modificare i messaggi. L’iscrizione a Twitter Blue comporta, in un periodo compreso tra i sette giorni e le due settimane, il conferimento della spunta blu.

Circostanza questa confermata espressamente dallo stesso gestore della pagina, che conferma di non poter cambiare nickname e foto profilo perché tali cambiamenti comportano che il processo di validazione della spunta blu riparta da zero.

Lo stesso ministro Crosetto ha chiesto a Twitter lumi al riguardo contestando la fake news nata dalla parodia, ma quello che nei prossimi giorni si evidenzierà è un paradosso.

Nel sistema di Elon Musk in cui “Le spunte blu certificano la vera identità perché chi può pagare ha una carta di credito”, abbiamo un ministro della difesa di una repubblica privo di certificazione e il suo account parodia che se ne è appena comprata una.

E abbiamo un pubblico di persone poco avvezze alla tecnologia che vanno in confusione. E tale è la natura delle cose.

