Il video della sfilata di aerei militari è solo acchiappaclick della peggior specie: potremmo concludere così il fact checking e la cosa andrebbe benissimo. Sarebbe la definizione perfetta del video che ci è stato segnalato.

Una serie di mezzi militari che volano su una spiaggia con la didascalia “Da questo momento, nulla sarà come prima” insinuando che in qualche modo si ci sia collegamento col conflitto in Iran e che quei mezzi siano andando a bombardare.

Sarebbe ben strano mandare una flotta con un singolo esemplare di ogni mezzo, e infatti lo è: si tratta dello Hyundai Air & Sea Show, edizione 2025, tenutosi a Miami nel weekend tra il 24 e il 25 Maggio.

Lo Hyundai Air & Sea Show, sponsorizzato ovviamente dalla nota casa automobilistica, è una kermesse annuale creata per lodare i militari e le forze di primo soccorso, mostrando con spettacoli aerei i loro mezzi e trasformando la spiaggia in una grande fiera all’aperto dove trovare un po’ di tutto da stand che mostrano mezzi militari a stand che consentono di ricordare le vittime di guerra, i veterani e i soccorritori caduti in azione fino agli stand promozionali dove comprare divertenti gadget e i prodotti degli sponsor.

Potremmo opinare che il ricordo dei caduti, uno stand per il bungee jumping e i trampolini, l’acquisto di nuove automobili e le gare di Monster Truck, i mezzi da gara con ruote grosse come persone siano in fondo scarsamente compatibili tra di loro, ma in qualche modo una fiera deve andare al pareggio, e il fatto che i giochi siano concentrati in un’area sponsorizzata da un importante ospedale pediatrico rende la cosa del tutto perdonabile anche dagli ipotetici spiriti dei veterani e soccorritori.

Per quel che ci riguarda, essendo la fiera annuale e a maggio i mezzi in parata non c’entrano niente con l’Iran, e ipotizzare un collegamento per ottenere dei click è solo terrorbait.

Giocare a spaventare il pubblico per presentare la notizia virale anche quando non esiste.

