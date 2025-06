Ci segnalano i nostri contatti un evidente caso di clickbait legato ad un “bonifico di 80mila euro ai pensionati” che vanno in pensione quest’anno. Il solito articolo del solito circuito basato su notizie clickbait che attira l’attenzione con titoli variamente sfacciati.

In alcuni casi basati sul “terrorbait”, sulla paura di ingiusti danni che spinge a cliccare, come gli articoli sulla perdita della pensione e sulla cancellazione del contante.

In questo caso con la promessa di un inesistente quanto goloso emolumento.

Non esiste alcun bonifico di 80mila euro ai pensionati di quest’anno

Torna sempre la cifra che abbiamo visto: il SEO Stuffing: parole chiave cliccabili e viralizzabili gettate a caso in un testo di forte prolissità, volutamente allungato in modo da sembrare un contenuto premium di pregio e degno di essere viralizzato.

In questo caso un lungo muro di testo che parla dell’importanza sociale della pensione e sull’impatto nella vita degli anziani di una pensione bassa, modulato in modo da creare hype e attenzione, si chiude con l’anticlimatico resoconto della storia di un ex dirigente in pensione che ricorre contro la provincia lamentando ferie non godute per 2000 ore circa nel corso della sua lunga carriera.

Ogni vicenda giudiziaria si risolve nei tribunali e non sui siti internet, sicuramente non per creare clickbait e in nessun caso giustificando la promessa di un “bonifico di 80mila euro ai pensionato”

