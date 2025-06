Ci segnalano i nostri contatti un evidente caso di terrorbait legato all’addio al contante. Il solito articolo del solito circuito basato su notizie clickbait che titilla l’attenzione del popolo dei NOPOS vaticinando l’addio al contante.

Il presunto “da oggi chi non ha la carta di credito non compra più nulla” torna infatti per stuzzicare l’attenzione del complottista che, equiparata la valuta digitale al biblico “marchio della Bestia”, decide che l’evasione fiscale, il “rotolo di contante nel portafogli e il sacco nel materasso” siano diventati la loro unica fede.

Ovviamente non esiste alcun obbligo di carta di credito e la valuta in corso di validità è ancora in corso di validità.

L’addio al contante e l’obbligo di carta di credito è solo un caso di terrorbait

Si tratta del solito caso di SEO Stuffing: parole chiave cliccabili e viralizzabili gettate a caso in un testo di forte prolissità, volutamente allungato in modo da sembrare un contenuto premium di pregio e degno di essere viralizzato.

Vi spoileriamo quindi il finale: l’articolo alla fine parla dell’antiriciclaggio e del tetto per i pagamenti in contanti, soglia esistente con diverse variazioni dagli anni ’90 per scoraggiare il riciclaggio di denaro sporco spostando ingenti quantità di danaro in forme non tracciabili.

E questo è quanto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.