No, nessuno ha abolito il prelievo di contante dal primo luglio

Una delle notizie-Graal della clickbait è quella per cui i “Poteri Forti” hanno abolito il prelievo di contante dal primo luglio. O meglio, siamo nell’ultima settimana di Giugno e quindi il limite è stato fissato a luglio, ma la stessa notizia torna periodicamente come un’offerta da televendita.

Ogni mese o quasi qualcuno sentenzia l’abolizione del contante, la scomparsa di alcune valute o assurdi limiti allo stesso, come l’obbligo di un “Supergreenpass” per usare gli ATM.

Si tratta della stessa tipologia di bufale che si rivolge allo stesso tipo di persone: il popolo dei “noPOS”, gli indignati in servizio permanente convinti che l'”Europa” e i governi mondiali vogliano impossessarsi dei loro conti corrente e girando per le città con rotoli di banconote avvolti da elastici come narcotrafficanti da telenovelas coi materassi ripieni di soldi saranno al sicuro dai potenti del mondo, in grado di evadere ogni sorta di tassa, imposta e balzello e fiscalmente opachi.

Una bufala nella bufala dato che gli ATM funzioneranno anche il mese prossimo, ovviamente.

E dato che avere “i soldi nel materasso” e insistere per pagare con valigette e rotoli di denaro non vi servirà a diventare evasori fiscali “migliori”, forse anche peggiori.

La tecnica è sempre quella del SEO Stuffing: tutte le parole chiave dell’indignazione del momento vengono scaricate dentro un lunghissimo muro di teso che non ha alcun significato.

Può dire tutto e il contrario di tutto, ma all’utente sembrano “parole scritte professionalmente” e quindi giustificano il titolo caricato, per i motori di ricerca sono contenuti di qualità come gli altri, mentre per i social sono comunque cibo da commenti e quindi accettati.

L’articolo in modo volutamente inesatto si limita a descrivere i limiti di prelievo ai Bancomat, solitamente fissati intorno ai 500 euro, dichiarando che sono validi “dal primo luglio” (ovviamente se lo erano prima lo sono anche ora ma scritta in questo modo desta più allarmi) per poi dirottare la discussione sui controlli anti-evasione.

Tutto questo secondo la solita struttura del “Non hanno abolito il contante ma se ci sono i controlli e il limite per i pagamenti in contante è come se llo fosse”.

Struttura vista in altre clickbait della stessa tipologia, che facilmente tracimano in bufale.

