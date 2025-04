Non è vero che Pfizer ha chiesto agli uomini vaccinati di non fare sesso

Secondo un articolo virale pubblicato recentemente Pfizer ha chiesto agli uomini vaccinati di non fare sesso. Si tratta ovviamente di una vecchia bufala complottista riciclata in tempi recenti.

Riciclata peraltro da una testata non nuova al riciclo creativo di bufale e alla diffusione di narrative “doppelganger“, novax e antieuropee.

Parliamo infatti di The People’s Voice, un tempo noto come Newspunch, che nonostante si sia munito di una sezione “fact checking” che scimmiotta i portali di informazione, è dedito a divulgare ogni narrativa complottista e legata ai citati filoni della disinformazione.

Negli ultimi mesi abbiamo visto infatti articoli assurdi come , Trump che obbliga Zelensky a consegnargli elenchi di VIP che mangiano bambini per diventare immortali, l’improbabile arresto Soros Jr. implicato nell’attentato a Trump, Bill Gates che inventa nuove malattie in Congo, Trudeau arrestato per aver inserito nanobots nei vaccini, il WEF che ordina l’abbattimento coatto di cani e gatti, e recentemente un improbabile “video segreto” (e mai mostrato) che dovrebbe contenere Steven Spielberg intento a fare provini per bambini da far stuprare a Michelle Obama e Bill Gates pagato dal Governo Inglese (vittima predestinata del complottismo filorusso e antieuropeo…) per coprire il Sole mediante Scie Chimiche condannando il popolo ad una nuova Era Glaciale.

Anche in questo caso siamo ad una notizia non meno falsa e assurda, di cui abbiamo parlato già in passato nel 2022, a seguito di altri articoli di fact checking esteri sin dal 2021.

Sostanzialmente nei primi trial clinici del vaccino Pfizer non era previsto testarli su donne incinta perché raramente un trial medico comincia dalle donne incinta.

Quindi si scelse una coorte di donne ovviamente non incinta, escludendo quelle che avevano pianificato una gravidanza col loro partner nel breve periodo perché ovviamente se decidi di testare qualcosa su un gruppo di donne che non sono incinta, non ha senso che decidano di diventarlo il giorno dopo l’inizio dei test perché questo cancella il senso della selezione stessa.

La notizia fu riscritta da ambienti novax come un presunto “divieto per i vaccinati di mettere le donne incinta”, secondo una nota, nonché bizzarra, teoria del complotto, che voleva i novax come unici “eredi della Terra” che dopo la morte dei vaccinati sarebbero diventati delle divinità incontrastate e desiderati sessualmente dalle donne, pronti ad accettare soldi per il privilegio di fare sesso con loro o per vendere il loro sperma a prezzi da lingotto d’oro.

Ovviamente, fantasie di potere senza costrutto: per rendere l’articolo più spaventoso, in questa versione compare una fantomatica “Sindrome Covax” che causerebbe una pletora di malattie, accuratamente scelte tra quelle causate dal vaccino nella narrativa novax e dimostratesi parte di diverse bufale.

