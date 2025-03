Non è vero che è stata abolita l’ora legale, neppure quest’anno

Ogni anno, con l’approssimarsi dell’ora legale, succedono due cose: arriva la bufala dell’ora legale abolita, e le battute su “l’ora legale è l’ultima cosa legale rimasta in Italia”.

Siamo dinanzi all’ennesimo articolo tra bufala e clickbait che parla della cosa.

Non è vero che è stata abolita l’ora legale, neppure quest’anno

Il meccanismo è quello che abbiamo visto in svariati articoli del medesimo tenore su temi come il Codice della Strada e il diritto del lavoro: l’articolo apre con un titolo caricato che annuncia una inesistente “grande novita”, spende fiumi di parole girando intorno allo stesso in modo da riempire il testo e farlo sembrare particolarmente pregiato agli occhi del lettore.

Dopo paragrafi dedicati a presunti effetti psicosomatici dell’ora legale e l’ora legale intorno al mondo infatti si torna a quello che avevamo già detto in breve ed in un recente passato.

In realtà va detto che nel 2018 la Commissione Europea propose un sondaggio di gradimento che avrebbe potuto portare ad una discussione sul tema.

Discussione che stante anche l’Emergenza COVID alla fine non è mai arrivato, e siamo fermi al 2019 quando sostanzialmente un comunicato stampa ha annunciato che si sarebbe deferita ai singoli stati ogni decisione, ma il progetto semplicemente non si è mai mosso di lì perché avevamo cose più urgenti da fare.

L’ora legale resta quindi lì al suo posto: potrete leggere il nostro citato articolo per la sua lunga e ricca storia in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.