No, non è stata “firmata la legge che toglie lo stipendio nei giorni di malattia”

La “legge che toglie lo stipendio nei giorni di malattia” fa parte di quel genere di bufale chiamate clickbait, genere più vecchio di Internet stesso.

La prima descrizione del meccanismo della clickbait arriva infatti in un testo di Giovannino Guareschi, che nel 1945 descrive con ironia come ad un (si spera) immaginario pezzo di colore sui bambini che aspettano la Befana l’editore abbia chiesto di aggiungere titoli splatter come “Aiuto, sgozzano la vecchia e il suo sangue scorre fumante” con un breve cappello introduttivo su un omicidio immaginario di anziane.

Il meccanismo è lo stesso: un testo altrimenti banale viene “caricato” con un titolo del tutto inattinente, praticamente una fake news, pompato in modo da suscitare indignazione e click.

Chi si ferma al titolo, e molti lo fanno, trae l’idea che esista una “legge che toglie lo stipendio”. Leggendo l’articolo i primi due capitoli assecondano la teoria dicendo che “Ci sono messaggi su Whatsapp” e “Voci di corridoio” riguardo la stessa.

Voci che prima dell’esistenza dell’articolo non esistevano.

In realtà l’articolo poi parla del periodo di comporto, ovvero il prolungato periodo (stabilito dalla contrattazione collettiva per gli operai, fissato a tre mesi se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni, e a 6 mesi se invece tale anzianità è superiore a 10 anni per gli impiegati) nel quale è assicurata la conservazione del posto di lavoro in malattia.

E parla anche del fatto che l’indennità di malattia non è a carico INPS nei primi tre giorni, nei quali può essere però posta dal contratto a carico del datore di lavoro.

Sono due situazioni del tutto diverse, che il titolo “a quattro colonne” volutamente mescola e confonde in modo da creare allarmismo che si sostanzia in click.

