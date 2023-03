Si chiedono ‘come funziona l’ora legale’: tra ora avanti o indietro e presunta abolizione

Ci sono svariati post social decisamente singolari in queste, soprattutto tra coloro che si chiedono “come funziona l’ora legale“. Per farvela breve, tra voci riguardanti la presunta abolizione, fino a chi pone il quesito “ora avanti o indietro”, abbiamo notato che nel 2023 questo evento generi una confusione per certi versi sorprendente. Questo, nonostante in passato abbiamo già provato a chiarire alcuni aspetti cruciali riguardanti tematiche del genere anche per il pubblico italiano. Basti pensare ad alcuni pezzi presenti nel nostro database.

In tanti si chiedono ‘come funziona l’ora legale’: chiariamoci tra ora avanti o indietro e fantomatica abolizione

Andiamo per gradi, perché la domanda ‘come funziona l’ora legale’ non ha ragione d’esistere. In pratica, in occasione dell’ultima domenica di marzo è molto facile sciogliere i dubbi, soprattutto per chi sfoglia la margherita tra ora avanti o indietro e presunta abolizione della stessa. L’aggiornamento ci sarà durante la notte tra sabato e domenica, visto che le varie forze politiche mondiali non hanno fatto alcun passo indietro sotto questo punto. E qui evitiamo di aprire ulteriori parentesi anti-complottiste per chi affronta la questione in modo molto singolare.

Per farvela breve, alle 2 di domenica dovrete fare un salto diretto alle 3. Nessun viaggio nel tempo in stile “Ritorno al futuro” e nessuna abolizione dell’ora legale. Anche quest’anno, infatti, a partire dall’ultima domenica del mese corrente potremo goderci un’ora di luce in più. Un chiaro segnale sul fatto che la primavera sia esplosa anche sotto questo punto di vista e non solo sul calendario, con buona pace per coloro che avevano alimentato strane voci e fake news in queste ore.

Insomma, ora sapete ‘come funziona l’ora legale’, soprattutto per chi brancola nel buio tra ora avanti o indietro e presunta abolizione della stessa. Niente di tutto questo, con un salto istantaneo previsto alle 2 di domenica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.