Non è la prima volta che ci viene segnalata una bufala secondo cui il presentatore di Report Sigfrido Ranucci propone investimenti in Cryptovalute. La prima volta la fake news assunse le vesti di una assurda spy story in cui Ranucci avrebbe tentato di descrivere i suoi investimenti alla RAI ottenendo una minaccia di licenziamento e venendo “pugnalato alle spalle” da Carlo Conti e Antonella Clerici pronti a fargli le scarpe e consegnarlo agli scherani di Bankitalia.

Questa volta, più dimessamente, il suo volto (malamente montato, peraltro) appare in un video che propopone investimenti in cryptovalute.

Dobbiamo dirlo per forza? Investimenti che col conduttore e giornalista non c’entrano niente.

No, non è vero che Sigfrido Ranucci propone investimenti in Cryptovalute

Si tratta del solito caso di Phishing: si prende un volto noto, anzi notissimo del panorama televisivo italiano e con un piccolo aiuto della AI in sede di montaggio lo si trasforma in “testimonial a sua insaputa” di diversi prodotti, specialmente del settore Crypto.

Era già successo con Ranucci, con Ezio Greggio, con Elon Musk e Giorgia Meloni ed in un caso assai egregio e bizzarro un simile video raccontò la triste storia di Geppi Cucciari arrestata in diretta e brutalmente percossa in galera dai “bravi” di Bankitalia per aver rivelato il segreto della ricchezza, con tanto di foto del suo viso deturpato dalle ecchimosi e la descrizione dell’arresto in diretta con la detenzione della stessa nelle prigioni segrete dell’ente.

Il senso è sempre lo stesso: il pubblico tenderà a fidarsi di volto noto, anche se cooptato a sua insaputa: ma la cosa più insidiosa è che simili casi di Phishing si basano su ad sponsorizzati, comprati dalle piattaforme e che le stesse, apparentemente, consentono senza il minimo controllo, o quantomeno con controlli decisamente insufficienti.

