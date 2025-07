No, non è vero che Sigfrido Ranucci ha proposto una rivoluzionaria piattaforma di Cryptovalute

No, non è vero che Sigfrido Ranucci ha proposto una rivoluzionaria piattaforma di Cryptovalute: si tratta della bufala più grottesca e nota apparsa negli ad sponsorizzati di Facebook, basata sulla stessa narrativa assurda a metà tra ragebait e clickbait

Ovvero la storia del tutto inventata del “Famoso che sponsorizza piattaforme rivoluzionarie e viene perseguitato da Bankitalia”.

La narrazione è sempre la stessa: un amato volto della TV, che in questo caso è Sigfrido Ranucci ma in altri casi è stato Belen Rodriguez o Angelo Duro, ma ci sono state varianti ancora più assurde che vedremo, appare in TV e comincia ad ostentare miracolose “piattaforme di investimenti” che grazie “all’intelligenza artificiale” promettono ricavi miliardari.

A riprova di questo fenomeno si parla di “episodi segreti” delle principali trasmissioni televisive in cui, stile evangelista televisivo, il conduttore anziché chiedere Amen chiede ai presenti di investire soldi e questi diventano miliardari sul posto.

A questo punto la malvagia Bankitalia invia sgherri in trasmissione che ordinano il blocco della diretta, la distruzione di ogni registrazione e intimano minacce di azioni penali e la rovina sociale ed economica del conduttore.

Se va bene, dato che abbiamo varianti in cui ad esempio, la conduttrice Geppi Cucciari viene brutalmente percosssa in diretta e il suo viso tumefatto viene esibito mentre gli sgherri di Bankitalia la arrestano (!!) per i suoi crimini contro il capitale e il Presidente Mattarella lancia strali e ingiurie in TV insultando la Premier Giorgia Meloni per aver difeso lo straripante potere di Bankitalia.

Anche in questo caso nel finale abbiamo degli eroici giornalisti che contattano Ranucci per mostrare “scene vietate dell’episodio segreto”, in questo caso arricchite da una falsa lettera dell’Ufficio Legale RAI (firmata da nessuno…) che obbliga Ranucci a piegarsi agli sgherri di Bankitalia e il tentativo di contattare Carlo Conti e Antonella Clerici, malamente accusati di essersi arrichiti con le Cryptovalute per poi arrendersi per viltà al diktat di Bankitalia e rifiutare di conferire coi giornalisti.

Il fatto che in tutte le narrazioni si parli di episodi segreti e censurati consente ai boccaloni di autogiustificarsi: se i presunti episodi non esistono è perché Bankitalia ne ha distrutto le prove.

In realtà nessuno dei VIP citati ha mai usato piattaforme rivoluzionarie bandite da Bankitalia, ma essi vengono usati come richiamo.

