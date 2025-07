L’assurda bufala di Mattarella che vende Cryptovalute contro Giorgia Meloni e Bankitalia porta all’estremo il filone di “Bankitalia che arresta e percuote i vip in diretta” e lo rende ancora più grottesco.

Ovviamente si tratta di una fake news, una così grossolana che per crederci bisogna avere il cervello completamente bruciato dall’avidità, dalla rabbia sociale o ambo le cose assieme.

La storia è la stessa, identica, che abbiamo visto con la conduttrice Geppi Cucciari e il comico Angelo Duro, ma con alcune varianti che la rendono grossolana e pecoreccia.

La variante più evidente è che gli scherani di Bankitalia vengono sostituiti da un combattivo Mattarella.

Nella nuova narrazione, arricchita dalle solite foto create con AI, il Presidente della Repubblica irrompe col piglio feroce dei personaggi degli spot di TEMU su YouTube che accorono armati a percuotere il “capo di TEMU” che ha negato loro ricchi sconti per funestare la trasmissione RAI “Cinque Minuti”.

Lo scopo? Accusare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di essersi arricchita con le Cryptovalute ingannando Bankitalia senza rivelare il suo segreto agli Italiani.

A questo la storiaccia assurda prosegue come da copione già visto: Mattarella chiede in prestito al conduttore il suo cellulare per iscriverlo ad una “rivoluzionaria piattaforma per investire in Cryptovalute” e inizia ad investire soldi in suo nome, rendendolo di colpo miliardario o comuque facendogli guadagnare somme di danaro ingenti in pochi minuti.

Per motivi ignoti il conduttore non è Bruno Vespa ma diventa Francesca Fagnani, così a caso (non potrete pretendere che uno spammer estero sia a conoscenza della programmazione TV italiana…) e Mattarella si lancia in una assurda tirata nazionalpopolare contro “persone come Giorgia Meloni” che investono in Cryptovalute diventando improvvisamente miliardarie senza rivelare i loro segreti e la Meloni “trattenendo a stento la rabbia” (citazione diretta) assiste al “caos assoluto nello studio” con gente che riceve migliaia di euro in Cryptovalute da Mattarella.

Anche se in questo caso non ci sono sgherri manganellatori di Bankitalia, il finale è sempre lo stesso: Bankitalia e Giorgia Meloni ordinano di far sparire l’episodio segreto ma un gruppo di coraggiosi si immola per diffondere alla stampa la piattaforma “voluta da Mattarella” e regalare la ricchezza

Ovviamente Marco Ascione, citato come giornalista-eroe che si immola per salvare il popolo non ha mai scritto di questa storia inventata perché non esiste.

Mattarella non è mai apparso in TV a vendere cryptovalute col piglio rissoso di un venditore di olio di serpe del Far West.

Conclusione

Mattarella ovviamente non è mai apparso in TV a vendere Cryptovalute. Non esiste alcun “episodio censurato di Cinque Minuti diretto dalla Fagnani” in cui il Presidente della Repubblica bacchetta con aria da coatto il Presidente del Consiglio regalando migliaia di euro in Crypto a Francesca Fagnani e rendendo tutti i presenti miliardari con un modico investimento.

Peraltro, il fatto che simili fake appaiano tra i messaggi sponsorizzati di Facebook è un enorme problema della piattaforma.

