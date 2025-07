Facebook ha un enorme problema coi post sponsorizzati, come dimostra l’ad sponsorizzato di Belen Rodriguez denunciata da Bankitalia.

Tipologia di bufala che abbiamo visto recentemente, e che si lega a doppio filo con la simile fake news legata al comico Angelo Duro.

La bufala di Belen Rodriguez denunciata da Bankitalia (ancora)

La storia è sempre la stessa, arricchita da un finto scambio su Messenger in cui Belen Rodriguez attacca Fazio per non averle impedito di farsi distruggere la vita dagli sgherri di Bankitalia.

La narrazione del post sponsorizzato è sempre la stessa che abbiamo visto, e che riepilogheremo per i punti di contatto.

La nota Showgirl e Soubrette appare in TV “da Fabio Fazio”, scelto in quanto presentatore famoso e comincia a pontificare su come ha scoperto un sistema per investire in Cryptovalute che l’ha resa miliardaria e renderà tutti miliardari.

Ormai a ruota libera convince il conduttore a investire sul posto denaro, facendogli ottenere un enorme guadagno, passando poi in una sorta di “codice cheat dei soldi facili” a far arricchire tutto il pubblico.

A questo punto i “malefici sgherri di Bankitalia” telefonano ordinando la sospensione immediata della diretta e se in casi esasperati come una simile bufala che ha convinto la conduttrice Geppi Cucciari inviano i loro sgherri a picchiarla e trascinarla in galera con violenza diffondendo foto del suo viso tumefatto, in questo caso annunciano a Belen Rodriguez una incriminazione lampo in un processo farsa che la ridurrà in miseria “distruggendo per sempre la sua carriera” come punizione per essersi ribellata al “sistema economico”.

Ma a questo punto della vicenda un “manipolo di eroi coraggiosi”, come il giornalista Marco Ascione (in realtà, ovviamente, anche il finto articolo di giornale è una fake) rivelano di aver salvato l'”episodio perduto” e si immolano per diffondere il segreto della ricchezza al popolo.

Gli elementi della bufala

Ovviamente né Ascione, né Fazio e né Rodriguez sono anche solo a conoscenza della “piattaforma per diventare ricchi”. Anzi, scopriamo che la pagina che l’ha diffusa, inesplicabilmente contenente contenuti in lingua iberica ma “con base in Ucraina” (cosa che tradisce l’uso di VPN) ha comprato sponsorizzazioni per contenuti simili.

Compresa la citata bufala su Angelo Duro.

Ci teniamo a ricordare che nessuno dei personaggi famosi è stato mai “arrestato da Bankitalia”.

Per finire, la foto di Belen Rodriguez col dito medio alzato nell’immaginario post di rivolta alquanto sgrammaticato proviene da un articolo di “Diva e Donna” del 2018, che descrive come la Showgirl abbia avuto un semplice moto di stizza contro i paparazzi che la prendevano di mira.

La foto è stata usata per riassemblare i falsi messaggi e dare credibilità alla storia degli sgherri di Bankitalia, aggiungendo una componente ragebait alla bufala.

