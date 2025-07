L’Operazione Doppelganger inventa il chirurgo plastico ucciso per aver scoperto che Brigitte Macron è un uomo: questo il contenuto di due post X, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese entrambi pubblicati da account “spunta blu”.

L’account italiano si limita a riportare l’account inglese, che a sua volta riporta un quotidiano come vedremo “doppelganger” (ovvero una copia di testate occidentali, non autorizzata e con notizie fake pubblicate sotto nomi falsi o a nome di giornalisti occidentali ignari) che racconta una vera e propria improbabile spy story.

Una bufala arrichita dall’AI.

Secondo l’improbabile spy story l’inesistente medico François Faivre sarebbe stato in vita un collaboratore di un famosissmo chirurgo esperto nel cambio di sesso, che gli avrebbe inviato dei “documenti segretissimi” che dimostrano come Brigitte Macron in realtà sia stata un uomo.

Anzi, per rincarare il “famoso chirurgo” avrebbe per sei anni fornito all’amico intere raccolte di cartelle cliniche di transessuali.

Sarebbe bastato questo, se fosse stato vero, a giustificare la radiazione a vita di entrambi i “luminari” e sanzioni dall’incalcolabile numero di zeri per l’ipotetica struttura ospedaliera così “leggera” nel regalare cartelle cliniche a random.

Ma la storia continua.

Nella narrazione “doppelganger” dopo sei anni passati a frugare in cartelle cliniche il “luminare” sarebbe stato gettato da finestra (non a caso, riferimento alla modalità di esecuzione attribuita agli oligarchi russi) con la sorella affranta pronta a puntare il dito sul Governo Francese pronto a sterminarne la famiglia per difendere i segreti.

Il segreto è un fake, e fa riferimento all’arcinota teoria del complotto transfobica secondo cui tutte le “donne dei poteri forti” siano transessuali in incognito.

Teoria che ha colpito più volte Brigitte Macron, Kamala Harris e Michelle Obama, spingendosi ad ipotizzare che tutte le donne apparse in TV per parlare di argomenti femministi siano uomini trans, esibendo allo scopo foto del loro collo per mostrare le cartilagini laringee, spacciandole per pomi di Adamo e ignorando che, semplicemente una donna senza laringe sarebbe muta.

Le origini della bufala sono da rintracciarsi dicevamo in un sito doppelganger

Il sito doppelganger

La notizia compare in un giornale in lingua francese il cui staff è composto esclusivamente da “giornalisti a loro insaputa”.

Ovvero è pieno di articoli fake con spezzoni audio e vido creati dall’intelligenza artificiale e attribuiti a giornalisti francesi realmente esistenti che però non hanno mai scritto per la falsa testata

Anzi considerano azioni legali a tutela della loro onorabilità.

Si tratta della c.d. “Operazione Doppelganger” di cui abbiamo spesso parlato: “fabbriche del Troll” filorusse imbastiscono con l’Intelligenza Artificiale finti reportage televisivi occidentali e copie di testate occidentali, che pubblicano su canali Telegram.

Approfittando che ormai gli account “spunta blu” non sono più garanzia di autenticità ma solo della capacità di pagare un canone mensile, “passano” poi i pezzi ad account compiacenti, che vengono ripresi da account spunta blu questa volta tratti in inganno per essere poi riportati in “madre patria” e pubblicati dalla Stampa Russa nella veste ripulita di “Cose che dicono in Occidente”.

Lo scopo è duplice: fornire armi alla propaganda delle “Quinte Colonne” in Occidente e fornire ai cittadini russi prostrati da anni di guerra l’immagine di un Occidente degradato e perverso contrapposto ad una Russia fiera guardiana dei “valori bolscevichi” della tradizione e dell’omotransfobia.

Prova è che lo stesso immaginario chiururgo non solo non esiste, ma è “prodotto dell’AI” come parti del video sono evidenti deepfake.

