Ci segnalano i nostri contatti un fotomontaggio di Brigitte Macron coi genitali maschili, pubblicato con come didascalia un brano di Fabrizio D’Andrè, Princesa, che parla proprio di una persona transessuale.

Confermiamo si tratta di un fotomontaggio, parte di una risalente e transfobica teoria del complotto che vuole la maggior parte delle donne in posizione di potere essere transessuali in incognito e dedite a propagare la perversione voluta da fantomatiche elite che controllano il mondo.

Il transfobico fotomontaggio di Brigitte Macron coi genitali maschili

La foto originale è di proprietà dell’agenza fotografica MEGA, ed è stata pubblicata sulla stampa internazionale nell’agosto del 2020. In tale occasione i giornali diedero ampio risalto alla staycation, la “vacanza in casa” tipica di chi nel pieno della Pandemia a causa dei lockdown non poteva più allontanarsi per raggiungere usuali posti di vacanza, puntualizzando però che il Presidente Francese aveva a disposizione la residenza da sogno di Fort De Bregancon, potendo quindi prendere il sole e godere della spiaggia mentre molti francesi dovevano adattarsi con dimore meno da sogno.

Naturalmente la storia è solo uno sfondo per capire come si arriva al fotomontaggio, ottenuto modificando la foto della First Lady Brigitte Macron paparazzata assieme al marito, entrambi in costume da bagno.

La fake news si incunea nel filone già visto delle “accuse di transessualità”, filone che ha colpito negli anni personaggi come Michelle Obama (più volte), Kamala Harris e persino donne random intervistate riguardo temi legati alla violenza sulle donne, dando origine al triste fenomeno dei nolaringe, individui così ossessionati dal ritenere che le “donne dei poteri forti” siano uomini da confondere il Pomo d’Adamo con le normali cartilagini laringee spingendosi a dichiarare che la donna perfetta nasce con un collo concavo e priva di corde vocali.

