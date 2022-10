Michelle Obama era un uomo? No, la vecchia foto del 1990 è stata ritoccata

Michelle Obama era un uomo? Il dubbio viene insinuato da alcuni utenti sui social, e non è certo la prima volta in cui Bufale.net si occupa delle bufale sulla moglie di Barack Obama (qui un articolo del 2014). Per un non meglio precisato motivo c’è chi insiste nel sostenere che Michelle Obama, prima di salire al soglio della Casa Bianca con l’elezione del marito Barack, fosse un uomo.

Nelle ultime settimane sui social ha preso piede uno scatto che mostra due giovani Barack e Michelle Obama abbracciati, con la seconda in un inequivocabile aspetto maschile. A diffondere la foto su Facebook è l’account Wanda Freeman Barzizza, che in un post senza didascalia mostra l’immagine che diventa terreno fertile per condivisori compulsivi e complottisti.

In questo articolo vi spieghiamo perché una semplice immagine postata sui social non deve essere considerata una fonte attendibile, argomento che approfondiamo in questo editoriale.

Chi posta questa immagine non specifica la fonte, e la ricerca della stessa foto tramite gli strumenti offerti da Google e TinEye non produce risultati, se non su altre piattaforme non affidabili (post su Twitter, blog complottisti, pagine satiriche).

Tra i risultati più attendibili, invece, troviamo questo post pubblicato su Reddit in cui Michelle Obama appare leggermente diversa.

Secondo la descrizione dell’utente, la foto è stata scattata nel 1991. Un’ulteriore ricerca (ora che abbiamo la parola chiave “christmas”) ci porta ad un articolo pubblicato nel 2017 dal The Sun in cui, tuttavia, non viene citata la fonte. Nella didascalia leggiamo soltanto “private/Instagram”, e deduciamo che l’immagine sia stata postata originariamente proprio da Michelle Obama su Instagram.

La conferma arriva da questo articolo pubblicato da ABCnews il 25 dicembre 2014 dal titolo: “Look at the Obamas’ Throwback Christmas Snap”. Focus Online scrive che si tratta di un’istantanea catturata nel 1990 alle Hawaii, nel giorno di Natale.

Abbiamo dunque una fonte: Michelle Obama avrebbe pubblicato quello scatto d’epoca su Instagram il 25 dicembre 2014. Il primo post dell’account dell’ex first lady su Instagram, però, risale al 20 gennaio 2017.

Ciò può capitare, in quanto alcuni personaggi famosi sono soliti ripulire ciclicamente la loro bacheca. Per scovare il post originale ci serviamo della Wayback Machine e cerchiamo i post pubblicati nel dicembre 2014.

Ricordiamo che la Wayback Machine molto spesso altera l’interfaccia delle pagine web freezate. Tuttavia, nella pagina cache del dicembre 2014 del profilo Instagram di Michelle Obama si trova a questo indirizzo. Ecco la schermata originale:

La foto che vorrebbe dimostrare che Michelle Obama in passato fosse un uomo è dunque un falso. La stessa notizia è stata trattata dai nostri colleghi di Snopes.

