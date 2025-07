La stangata di 10000 euro per chi deve rinnovare la Carta di Identità non esiste

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una stangata di 10000 euro per chi deve rinnovare la Carta di Identità. Non esiste, si tratta di un tipico caso di terrorbait.

Quelle fake news congegnate con titoli spaventosi e articoli spaventosi che non significano molto, ma incutono grande timore.

La stangata di 10000 euro per chi deve rinnovare la Carta di Identità non esiste

Leggiamo assieme il lungo articolo: un convoluto e ripetitivo testo, creato per riempire il maggior numero di paragrafi, nel quale le “cinque W” sono del tutto saltate.

Buona regola giornalistica è che di ogni fenomeno di descrivano come, quando, cosa, dove e perché: in questo caso si parla di “fonti ufficiali” che introducono una “supertassa di 10000 euro per rinnovare la carta di identità” per “coloro che sono venuti al mondo in anni recenti”.

Ma non ti dice quali sarebbero quegli “anni recenti”.

La fonte? Non esplicata.

L’età dei presunti tassati? Vaga come l’eterno “Fino alla prossima settimana” delle televendite stereotipate. Il perché? Le “fonti ufficiali”, nella più becera tradizione del “SEO Stuffing“, ovvero infilare a caso negli articoli parole virali legate all’attualità, parlerebbero di “costi della digitalizzazione”.

Letteralmente trasformando l’articolo in puro ragebaiting per attizzare il popolo dei NoWallet e dei NoPOS, duri e puri paladini del rotolo di banconote e del docuemento cartaceo che nella loro fantasia dovrebbero renderli invisibili agli enti che li hanno rilasciati.

L’articolo si chiude col deteriore e pericoloso invito a chiedere spiegazioni agli uffici comunali rischiando così di intasare i centralini per una fake news.

Unica menzione dei 10000 euro infatti compare in un diverso testo che parla invece di truffe agli anziani, i tipici tentativi di truffe ed estorsioni di falsi ufficiali che chiedono agli anziani ingenti somme di danaro per risibili motivi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.