Il video dei pescatori salvati dalla Flotilla è datato (e probabilmente alterato)

Ci segnalano i nostri contatti una serie di video di pescatori salvati dalla Flotilla: secondo la narrazione fornita da una serie di post e condivisioni virali i pescatori di Gaza sono tornati in mare perché l’esercito Isrealiano era intento a catturare i membri della Sumud Flotilla

Narrazione che eleva i cuori e infonde speranza: ma del tutto falsa. Il video è infatti di molto precedente all’azione della Flotilla, ed in almeno una delle sue iterazioni esso viene flaggato da TikTok come generato dall’AI.

Cosa che abbiamo visto potrebbe non essere prova dell’effettiva falsità: i sistemi automatici falliscono e rendono falsi positivi, ma è comunque un dato di cui tenere in conto.

Il video dei pescatori salvati dalla Flotilla è datato (e probabilmente AI)

Un iterazione del video risale infatti al primo febbraio, e lo stesso autore lo ha caricato su TikTok come “contenuto prodotto da AI”. Il flag potrebbe essere stato apposto in seguito ai controlli automatici della piattaforma che il postatore originale non ha disputato, quindi su questa parte vi è del dubbio.

Quello che è indubbio è la data: febbraio 2025, mesi prima dell’arrivo della Sumud Flotilla.

Un controllo con gli strumenti in nostro possesso non dirime l’impasse, descrivendo una mera “possibilità” di AI, probabilmente Wan, lo stesso sistema visto in due fake news esaminate in questi giorni dove lo strumento ha creato in modo convincente una serie di video di poliziotti che vessano clochard e artisti di strada sottraendo loro cibo e denaro con fare bullo e violento.

Quello che è sicuro è che su TikTok lo stesso video ha tenuto banco per tutto il mese di Febbraio, e quindi non può essere un video girato in questi giorni.

Non è la prima volta che contenuti alterati vengono usati per descrivere l’azione della Sumud Flotilla, stante la rilevanza internazionale e nella cronaca delle sue azioni.

