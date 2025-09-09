Il caso dell’incendio sulla Sumud Flotilla: cosa sappiamo

Siamo al caso del giorno, l’incendio sulla Sumud Flotilla. Caso che si trascinerà a lungo. E che comincia alla mezzanotte e 29 minuti del nove settembre sulla Family Boat della Sumud Flotilla.

Che viene colpita da un oggetto incendiato o incendiario, un sorta di meteora evidentemente caduta dall’altro. E qui comincia il caso.

Il caso dell’incendio sulla Freedom Flotilla: cosa sappiamo

Il video, pubblicato dall’account di Global Sumud Flotilla è abbastanza chiaro: un oggetto luminoso e infuocato cade dall’alto e continua a bruciare fino alla fine dello spezzone video. Siamo dinanzi alle coste della Tunisia.

Se chiedi alle autorità di Tunisi “un incendio è scoppiato a bordo partito da un giubbotto di sicurezza”, ma quello che possiamo affermare è che i giubbotti di sicurezza non sappiamo se prendono fuoco ma solitamente non si librano nei cieli per cadere dall’alto.

Questo è un elemento di cui tenere conto.

Se chiedi ai presenti sulla nave, AbuBakir Rafiq, volontario di Sydney, Australia, conferma che quello che si vede nel video è un oggetto infuocato di forma sferica che cade da un drone.

“Due di noi si trovavano in coperta quando il drone è rimasto sospeso a circa tre, quattro metri sopra le nostre teste. Poi lo abbiamo visto spostarsi verso la parte anteriore del ponte. E’ rimasto fermo per qualche secondo, sopra i giubbotti di salvataggio, e poi ha sganciato l’ordigno – riporta l’ANSA -. Subito dopo è divampato un incendio a bordo. Abbiamo preso gli estintori e siamo riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente, tutti sono rimasti illesi”.

“Non sappiamo chi abbia compiuto l’attacco, ma non saremmo sorpresi se fosse stato Israele. Se confermato, si tratta di un attacco alla sovranità tunisina”, riporta invece a relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese per Sky News.

l comitato direttivo della Global Sumud Flotilla si e’ riunito a Tunisi per valutare la situazione e i danni riportati dall’imbarcazione (che comprendeva anche nell’equipaggio l’attivista Greta Thunberg), in quanto la navigazione prosegue.

Ovviamente siamo di fronte a due spiegazioni opposte del fenomeno, ma il video mostra un oggetto sferico che cade infuocato sulla nave provocando danno. Ovviamente, al momento tutte le ipotesi restano valide.

Date le distanze coinvolte, anche volendo appurare la presenza di un drone, probabilmente non capiremo mai da dove esso sia arrivato: quello che sappiamo di certo è che sui social ci sono già tentativi di chiedere la soluzione del mistero “a ChatGPT” o altre AI.

Per ora ci sono sono teorie e le analisi video, valide proprio per le poche prove a disposizione. L’IA aiuta: ma non può fornire certezze.

