L’immagine più bella di sempre della Sumud Global Flotilla è un prodotto dell’AI: la Sumud Global Flotilla, iniziativa umanitaria pacifica e non violenta in favore dei civili che soffrono a Gaza è reale, ma come tutti i fenomeni reali attrae varie forme di “sciacallaggio del like” che preferiscono usare contenuti slop, AI a basso costo, che raccontare la verità.

La verità è scomoda e attrae spesso controversie: due click e un aiutino dell’AI attraggono viralità.

Sarebbe bastato guardare la foto di navi deformi con bandieroni grossi come tronchi di pino per capire che si trattava di una creazione AI.

Oppure le barchette deformi senza pilota, motore o remi che si muovono da sole.

O controllare SightEngine per capire che si tratta di immagini create con Imagen.

Che nulla fanno per aiutare chi cerca di porre l’attenzione del mondo su un’emergenza, se non cercare di strappare qualche click.

