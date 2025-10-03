Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok ricaricato su Facebook che dovrebbe mostrare la polizia che sfila in favore della Flotilla, coi manifestanti, a Milano.

Il video è decontestualizzato più volte: come si può vedere da una serie di elementi è un video del periodo COVID.

Il video della polizia che sfila in favore della Flotilla è del periodo COVID

Non ci sarebbe bisogno di inventarsi video del resto: le manifestazioni indette dalla CGIL in solidarietà con la Sumud Flotilla hanno avuto successo di piazza, ma come sempre in questi casi il video più virale non è quello che ottieni ma quello che si confà alla narrazione che si cerca di rivendere.

Esaminando il video ripubblicato su Facebook il logo TikTok appare distorto e duplicato: questo perché un nuovo logo è stato applicato sul logo originario.

Logo dal quale siamo riusciti a recuperare il video: un video del periodo pandemico, pubblicato originariamente a Luglio del 2021, dove la polizia fiancheggia dei manifestanti e una voce narrante, forse ottimisticamente, forse a sua volta per cercare quella narrazione virale che consente di cliccare, dichiara che “la Polizia sfila coi manifestanti”.

Il video è caduto nel lungo oblio di molte viralità pandemiche, quando alla fine del periodo emergenziale coccolare il pubblico novax cominciava a non rendere più come un tempo, ed è stato riesumato solo oggi, illudendo il pubblico che si trattasse di una delle manifestazioni pro-Flotilla.

Il clima (a Milano non ha piovuto nei momenti della manifestazione) e il vestiario estivo infatti non coincidono coi fatti.

