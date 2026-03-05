Questa foto di Francesca Albanese che piange la morte dell’Ayatollah è un deepfake
Ci segnalano i nostri contatti una foto di Francesca Albanese che piange la morte dell’Ayatollah. Si tratta ovviamente di un deepfake, che colpisce una persona che abbiamo visto più volte essere vittima di una feroce campagna di disinformazione che sfocia nell’aperto bullismo mediatico
Campagna che talora si nutre di affermazioni decontestualizzate se non inventate, talvolta dei prodotti attossicati dell’Intelligenza Artificiale, come in questo caso, diffusi mediante account “spunte blu” (come abbiamo visto, un problema di suo) e/o “satirici”
Questa foto di Francesca Albanese che piange la morte dell’Ayatollah è un deepfake
L’account di origine della bufala è “Associated Fress”, parodia di Associated Press che nel campo informazioni dichiara di spargere disinformazione sin dal 1827.
La foto in questione è un deepfake, ovvero una foto basata su uno scatto precedente nel quale è stato modificato il volto dell’autore per renderlo un grottesco mascherone in lacrime con labbroni esagerati ed un’espressione da pantomima.
Lo scatto originale è l’asset UN71073793 del 30 ottobre 2024, scattato dal fotografo Mark Garten e rilasciato in licenza gratuita per soli scopi giornalistici.
Possiamo considerare opinabile che creare un “deepfake satirico” per rilanciare odio su un personaggio noto sia una attività giornalistica riconosciuta.
Dobbiamo quindi rilevare che, ovviamente, anche se lo scatto non fosse grossolanamente alterato, una foto del 30 ottobre 2024 non potrebbe raffigurare qualcuno che piange per un evento del 2026.
