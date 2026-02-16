Ci segnalano i nostri contatti un post su X che dovrebbe mostrare uno striscione a Pisa contro Francesca Albanese. Non è un caso che lo striscione sia apparso su quell’X sotto accusa da parte dell’Unione Europea per la diffusione incontrollata di fake news al suo interno, perché anche questo è una fake news

Per essere precisi una fake news creata con Nano Banana, l’ultima generazione del motore di generazione immagini di Google.

Lo striscione a Pisa contro Francesca Albanese è un prodotto dell’AI

Lo striscione fake tenta di capitalizzare sulla controversia nata da una presunta affermazione della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, rivelatasi in seguito essere un “virgolettato inventato”.

La stessa, come successivamente precisato in separata sede ma a stretto giro di posta, ha infatti parlato di un sistema di potere mediatico e generalizzato che rende ostile il clima di discussione sulla Palestina, finendo accusata di aver dichiarato “Israele nemico dell’umanità” (frase da lei mai proferita) con forti attacchi mediatici ed anche politici.

Ovviamente, lo striscione apparso su X esiste solo come slop AI, contenuto a basso costo e di bassa qualità pubblicato per avere il massimo impatto possibile in condivisioni, e cavalca una controversia che non ha neppure ragione di esservi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

