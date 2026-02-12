Francesca Albanese ha dichiarato che Israele è il nemico comune dell’umanità per davvero?

Il caso nazionale del momento è la dichiarazione per cui la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi Francesca Albanese ha dichiarato che Israele è il nemico comune dell’umanità.

Dichiarazione bomba tale da spingere il il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot alle dimissioni della stessa. Dimissioni giustificate se avesse detto quella frase.

Analizziamo infatti la frase che la stessa ha detto assieme, notando una cosa: manca il soggetto.

Francesca Albanese ha dichiarato che Israele è il nemico comune dell’umanità per davvero?

È una semplicissima questione di analisi logica: una frase si compone di soggetto, oggetto, predicato e complementi.

La frase corretta della Relatrice Speciale Albanese è

“Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbia amplificato la narrazione pro-apartheid e pro-genocidio è una sfida – prosegue il discorso di Albanese, come ricostruisce l’Ansa – Allo stesso tempo qui risiede anche l’opportunità. Perché se il diritto internazionale è stato colpito al cuore, è anche vero che mai prima d’ora la comunità globale si era accorta delle sfide che tutti noi affrontiamo. Noi che non controlliamo grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi, ora vediamo che come umanità abbiamo un nemico comune”

Per quanto essa sia convoluta, il soggetto è nella costruzione oggettiva precedente.

Ovvero “grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi ed armi”, alla luce del fatto che “parte dei media nel mondo occidentale abbia amplificato la narrazione pro-apartheid e pro-genocidio”.

Considerando che Israele è uno Stato e non un media, un algoritmo o un capitale, il soggetto della frase non è Israele.

Circostanza commentata dall’interessata, che considera “diffamazione” il contrario ed un testo dove viene definita militante (sempre più) filo Hamas, ma anche dal Fatto Quotidiano, che correttamente riporta come soggetto il sistema che sostiene il genocidio e nuovamente dall’interessata.

Quest’ultima in un post X del 9 Febbraio dichiara che:

“Il mio discorso completo all’AJ Forum della scorsa settimana: il nemico comune dell’umanità è IL SISTEMA che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile.“

Cosa confermata dall’analisi logica del discorso di cui trattasi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

