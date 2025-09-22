Ci segnalano i nostri contatti una “foto delle vittime di Gaza“: si tratta di uno degli ennesimi casi in cui una tragedia o un fatto di cronaca reale e crudele viene illustrato con foto generate con AI perché sono più facili da reperire dei prodotti reali e danno una resa maggiore.

Ciò non significa che la guerra abbia magicamente smesso di esistere: come per casi simili, dove l’incendio alle Hawaii divenne motivo per creare bizzarre storielle con immagini AI, semplicemente si è preferita la via “semplice” del “dfoto

Questa foto delle vittime di Gaza è stata creata con AI

L’immagine è parte di uno spezzone video breve pubblicato su TikTok, dove compaiono tra gli altri dettagli una bandiera evidentemente sproporzionata rispetto ai personaggi in scena (messa in proporzione con una figura umana che le cammina di fianco, dovrebbe essere alta almeno due o tre metri e larga sei…) e cadaveri bicefali.

Sono tratti tipici della generazione con Intelligenza Artificiale, dato confermato da SightEngine, che però non identifica il modello utilizzato.

L’immagine è stata ritagliata per eliminare le anomalie più egregie, come la bandiera titanica. Non è il primo caso di slop AI (contenuti a basso costo per creare viralità) legati al conflitto.

Da controparte abbiamo avuto improbabili immagini di spie del Mossad legate ai missili lanciati su Israele o improbabili peregrinaggi alla volta di aerei abbattuti di proporzioni variabili.

